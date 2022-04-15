مهرجان "كان" السينمائي يدرج فيلما لمخرج روسي منشق على برنامجه الرئيسي

وجّه مهرجان "كان" السينمائي دعوة إلى المخرج الروسي الطليعي المنشق، كيريل سريبرينيكوف دعوة ليعرض فيلمه الجديد "زوجة تشايكوفسكي". وأدرجه على البرنامج الرئيسي للمهرجان.

وسيتنافس 18 فيلما تمثل بلدانا مختلفة من أجل نيل "السعفة الذهبية" للمهرجان الذي سيقام في الفترة ما بين 17 و28 مايو المقبل.

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ومن بين الذين كانوا على قائمة المتسابقين الأخوان، جان بيير ولوك داردين من بلجيكا مع فيلمهما "توري ولوكيتا"، السويدي روبن أوستلوند مع فيلم "مثلث الحزن"، الكندي ديفيد كروننبرغ مع الفيلم "جرائم المستقبل"، وكذلك المخرج الأمريكي جيمس جراي مع الفيلم "زمن هرمجدون".

يذكر أن المخرج السينمائي الروسي، كيريل سريبرينيكوف غادر في 29 مارس الماضي روسيا ليصل باريس وذلك بعد أن دفع قيمة الغرامة المفروضة عليه ورفعت محكمة "خاموفنيكي" بموسكو عنه تهم الاحتيال المالي.

المصدر: نوفوستي