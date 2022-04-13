افتتاح المهرجان الدولي للأفلام الفضائية في مدينة كالوغا الروسية

افتتح في 12 أبريل الجاري الذي يصادف يوم الفضاء الدولي في مدينة كالوغا الروسية المهرجان الدولي الثالث للأفلام الفضائية.

وقد أطلق على المهرجان منذ تأسيسه عام 2019 اسم العالم الفضائي الروسي البارز، قسطنطين تسيالكوفسكي. وستستمر أعمال المهرجان لمدة 3 أيام. ويضم برنامجه 80 فيلما سينمائيا ووثائقيا وقصيرا عن الفضاء تمثل 26 بلدا، بما فيها روسيا وبيلاروس والبرتغال والصين وإسبانيا وغيرها.

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وستعرض الأفلام في 8 دور للسينما بمدينة كالوغا الروسية. ويضم البرنامج كذلك 5 أفلام وثائقية. وتعرض وكالة" تاس" الروسية، بصفتها وكالة شريكة رسمية للمهرجان، أفلام "غاغارين"، "إلى المحطة الفضائية الدولية سريعا"، "بلوتو"، الوثائقية.

ويسلط الفيلم الأخير الضوء على تاريخ اكتشاف الكوكب التاسع في المنظومة الشمسية.

وسيعرض المهرجان كذلك مشاهد من فيلم "التحدي" السينمائي الذي تم تصوير بعض مشاهده على متن المحطة الفضائية الدولية.

يذكر أن المهرجان يقام بدعم من المؤسسة الرئاسية للمبادرات الثقافية وحكومة مقاطعة كالوغا الروسية وبعض المنظمات الاجتماعية والشركات الخاصة.

المصدر: تاس