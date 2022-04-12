الممثلة المصرية سوسن بدر: الجن والشياطين مخلوقات موجودة واللي مذكور في القرآن بصدقه (فيديو)

علقت الفنانة والممثلة المصرية سوسن بدر على مسألة الجن وأعمال السحر بعد أن جسدت شخصية متعلقة بهذا الخصوص.

وقالت الفنانة المصرية سوسن بدر: "أنا أصدق ما ذكره القرآن، والقرآن الكريم تحدث عن الجن والشياطين، وأكيد دي مخلوقات موجودة واللي موجود في القران هو اللي نصدقه".

وعبرت الفنانة سوسن بدر خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" على قناة "القاهرة والناس"، عن رأيها في المشهد المصري عما كان عليه الوضع خلال حكم الإخوان، قائلة: "المشهد في مصر دلوقتي يفرح وهو نعمة وربنا يدمها علينا، وعندنا نعمة القيادة الواعية المحبة لبلادها، والبلد شكلها يفرح والشعب يتطور وربنا يدمها نعمة".

وأشارت سوسن بدر إلى أنها قررت الظهور بشكلها الحالي لأن هذا شكلها الحقيقة وتتمنى أن يحبها الناس لشخصها وليس شكلها.

وأكدت أن الأدوار التي تعرض عليها حاليا تساعدها على الظهور بشكل مختلف.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري