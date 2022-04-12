الجزائر.. الممثلة التونسية منى نور الدين تعلق على وقف "حب الملوك" (فيديو)

قررت سلطة ضبط السمعي البصري الجزائرية إيقاف بث حلقات مسلسل "حب الملوك" لمدة أسبوع ابتداء من تاريخ الاثنين إلى غاية الجمعة المقبل، مع تقديم اعتذار من طرف القناة للرأي العام.

وأوضحت سلطة ضبط السمعي البصري الجزائرية أنها استدعت مدير قناة "النهار" التلفزيونية على خلفية بثها لمشاهد اعتبرت أنها "تتنافى مع قداسة الشهر الفضيل وتمس بالقيم الأخلاقية للمجتمع الجزائري"، حسب ما جاء في بيان لها.

وتعليقا على هذا القرار، قالت الممثلة التونسية منى نور الدين في برنامج "رمضان شو" على إذاعة "موزاييك" يوم الثلاثاء، إنها تتقبل القرار رغم أنه قاس.

وأضافت: "أصبنا بدهشة.. ومع ذلك نحترم قرار الهيئة.. هم أحرار في قرارهم وكل بلاد تعرف ما لها وما عليها وأهل مكة أدرى بشعابها".

وأشارت إلى أن الإشكال يتعلق بنظرة ممثل لزوجته، موضحة أنها تعتقد أنها هفوة قد تتطلب الاعتذار.

المصدر: إذاعة "موزاييك"