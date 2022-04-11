هدى المفتي ترد على أنباء ارتباطها بالمغني ويجز

ردت الفنانة المصرية هدى المفتي للمرة الأولى على تكهنات الجمهور، حول علاقة عاطفية تجمعها بمطرب المهرجانات ويجز، في حلقة برنامج رامز موفي ستار، حيث شربت المقلب في البرنامج.

وأجرت هدى المفتي مقابلة مع "شاهد VIP" للحديث عن الفيلم الذي يجمعها بفان دام، وهو الأمر الذي يتم إيهامها به، خلال الخطوات المتبعة في برنامج رامز موفي ستار للإيقاع بالضحية، لتتلقى سؤالا حول حقيقة علاقتها وارتباطها بمغني المهرجانات ويجز، إلا أن هدى زادت الجدل ولم تحسم الموضوع عندما قالت "متسألنيش أنا.. اسأله هو".

وكانت قد أثيرت الشائعات حول وجود علاقة ارتباط بين هدى وويجز، عقب عملهما معا في مسلسل "بيمبو"، وظهورهما سويا في مناسبات مختلفة.

ورغم اختيار هدى وويجز عدم التعليق على المضوع استمر الجمهور بربط الأحداث، لإثبات هذه العلاقة وكان آخرها الملابس الذي ظهر فيه ويجز في حفله الاخير في السعودية، تشبه ما ارتدته سابقا هدى.

المصدر: صدى البلد