صاحب "كسر عضم": عمليات التجميل ستساهم باختفاء بعض الممثلين

أثار منتج المسلسل السوري "كسر عضم"، إياد نجار الجدل في الحديث عن احتمالية اختفاء بعض الممثلين مع الزمن بسبب المبالغة في عمليات التجميل التي يقومون بها.

وشرح إياد نجار في لقاء تلفزيوني على قناة العربية، المنعكسات السلبية لعمليات التجميل على الدور الذي يمكن أن يلعبه الممثل، في إظهار التعابير اللازمة للشخصية كـ"الضحك والحزن والبكاء، والانفعالات".

وأكد أن عمليات التجميل التي يقوم بها الممثلون من رجال ونساء أثرت بشكل كبير على إنتاج الأعمال التاريخية التي تتطلب مظهرا معينا لإتقان لعب الشخصية، ونوه إلى أن الممثل الأكاديمي لا يهتم بعمليات التجميل لأنه يرغب بزيادة عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي لا عن طريق الشكل وإنما عن طريق الأداء الاحترافي.

وقال نجار:" كيف يمكن أن يجسد الفنانون شخصية تاريخية بـ "هوليوود سمايل".

واعتبر نجار أن تجربة العام في مسلسل كسر عضم وعدة مسلسلات أخرى أثبتت تراجع الفنانين عن القيام بعمليات التجميل، وذلك لإدراكهم مدى تأثيرها السلبي على أدائهم.

وأشار إلى أن المشاهد العربي الأن أمام الكثير من المنصات العالمية التي تطرح أعمالها الفنية للعالم، وإن لم يشاهد أعمالا واقعية وشخصيات تشبهه شكلا ومضمونا، سيتجه إلى الأعمال العالمية الأكثر واقعية بالنسبة لشكل الممثلين.

وأنتجت شركة كلاكيت ميديا هذا العام المسلسل السوري كسرعضم، الذي لاقى استحسانا كبيرا لدى الجمهور، وهو مسلسل اجتماعي يطرح قضايا الفساد، والمشاكل التي يعاني منها المجتمع السوري ما بعد الحرب، بطولة ثلة من الممثلين السوريين: فايز قزق، كاريس بشار، سامر اسماعيل، خالد القيش، نادين تحسين بيك، كرم الشعراني، وإخراج :رشا هشام شربتجي.

المصدر:RT