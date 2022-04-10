مصر.. الفنان محمد أنور متهم بالإساءة لفناني مصر وفان دام يوجه رسالة له

واجه النجم المصري الكوميدي محمد أنور انتقادات لاذعة بعد إذاعة حلقته ببرنامج "رامز موفي ستار" التي حل فيها أمس ضيفا على النجم العالمي فان دام والفنان رامز جلال.

ووقع الفنان محمد أنور في مرمى نيران الجمهور وفناني مصر بسبب قوله لنجم هوليوود فان دام: "أنا مش مصدق إني همثل قدامك، إنت مش عارف انا في مصر بمثل قدام مين، ده أنا عايز أوطي على رجلك أبوسها".

واعتبر الجمهور وبعض الفنانين بمصر أن ما قام به أنور "يمثل إهانة للفنانين المصريين"، الذين شارك بعضهم بأعمال كبيرة في هوليوود مثل الفنان عمر الشريف الذي ما زال معروفا الآن هناك، رغم وفاته.

بينما رأى بعض الجمهور أن حلقة محمد أنور كانت لطيفة للغاية، وبطبعه هو فنان كوميدي، ولم يقصد إهانة الفنانين المصريين.

من جانبه، وجه نجم هوليوود فان دام رسالة للفنان محمد أنورعبر موقع "فيسبوك"، إذ قال: "محمد أنور أخ صغير، أظهر أخلاقيات وقلب طيب، فنان جنتل مان، أتمنى لقاءه قريبا مرة أخرى".

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" قد تم تصويره بمدينة الرياض السعودية، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام.

المصدر: "المصري اليوم"