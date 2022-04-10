مشهد جريء للفنانة غادة عادل وأحمد السعدني من مسلسل "منورة بأهلها" يثير ضجة كبيرة في مصر (فيديو)

أثار مشهد جمع الفنانة المصرية، غادة عادل، مع الممثل أحمد السعدني، في مسلسل "منورة بأهلها" ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتعرضت غادة عادل وأحمد السعدني لانتقادات واسعة بسبب هذا المشهد، حيث ظهر السعدني وهو يضع رأسه على صدر غادة عادل ويقول لها بدوره في المسلسل: "ظلم يا علياء..وجودنا في الحياة ظلم" لترد عليه بعبارة جريئة قائلة: "طب هي الفلسفة ما تنفعش غير على صدري؟".

وقال أحد المغردين مستغربا: "هما عيال غاده عادل لما بيشوفوا الحاجات دي بيقولوا لنفسهم إي ولا شكلهم قدام صحابهم اي ؟ ولا دول عايشين في ايجيبت".

هما عيال غاده عادل لما بيشوفوا الحاجات دي بيقولوا لنفسهم اي ولا شكلهم قدام صحابهم اي ؟ ولا دول عايشين في ايجيبت https://t.co/xQh0JuLZTT — Shindy (@omarshindy233) April 9, 2022

ونشر حساب آخر مقطع الفيديو معلقا: "أخلاق غادة عادل مش عجباني الفترة الأخيرة".

أخلاق غادة عادل مش عجباني الفترة الأخيرة https://t.co/fyIVf7k55a — Mostafa (@MostafaAHussie1) April 8, 2022

كما علق أحدهم بالقول: "غادة عادل غريبة بعد الطلاق".

غادة عادل غريبة بعد الطلاق https://t.co/lxzPw6JAow — Khaled Salama (@Khaled96S) April 9, 2022

المصدر: RT