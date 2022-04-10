صابرين ترد على حقيقة إهانتها في برنامج رامز جلال

ردت الفنانة المصرية صابرين على اللغط الذي أثير حول إهانة الفنان رامز جلال لها في حلقته الأولى من برنامجه "رامز موفي ستار"، الذي يعرض على قناة "إم بي سي مصر".

وأوضحت صابرين، خلال حوراها على قناة المحور في برنامج العرافة، أن رامز لم يقم بإهانتها، وقالت:" إيه التجاوز في كلام رامز؟! قال نملية وتخنت وده حقيقي، لأني تخنت".

وأضافت صابرين: "رامز قال عني كوكب شرق التمثيل وأم كلثوم التمثيل، وشكرا، وأنا قابلة كلامه"، وتابعت الفنانة:"رامز جلال لم يقم بإهانتي ولم يقل أي شيء يديني قدام عيالي، قال كلام حقيقي، إني سيبت الفن وطبخت وإني زوجة وتخنت".

وردا على ما يشاع حول تقبل صابرين لإهانتها في البرنامج مقابل مبلغ مادي قالت صابرين "إنها لم تكن على دراية بأن البرنامج لرامز، وإنما مشاركة مع الفنان العالمي فاندام وذلك ماشجعها، وليس المبلغ المادي، لأنها ورغم عرض جلال عليها عدة مرات للمشاركة في برامجه السابقة فإنها لم تشارك".

وأضافت: "مجابش سيرة جوزي ولا أولادي، وده كويس وضحكت واتبسطت، رامز صديق ، وأول حلقة عملت صدى واسع".

المصدر:قناة المحور