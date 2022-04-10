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غرافيتي في مدينة روسية تكريما لـ"الجدة الأوكرانية" الأبية

الثقافة والفن

غرافيتي في مدينة روسية تكريما لـ
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رسم فنانو شوارع في مدينة يكاترينبورغ الروسية رسما على الجدران يظهر سيدة مسنة أوكرانية لم تخنع لجنود من جيش بلادها قاموا بتدنيس العلم الأحمر التابع لها أمام أعينها.

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وانتشرت قصة "الجدة الأوكرانية" بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الحوار الذي جرى بينها وبين جنود أوكرانيين في إحدى القرى لدى خروجها لاستقبالهم حاملة العلم السوفيتي بيدها بسبب اعتقادها خطأ أنهم روس.

وقرر الجنود الأوكرانيون خداع السيدة المسنة والضحك عليها، ولم يكشفوا لها انتماءهم الحقيقي.

وفي نهاية المطاف طلبوا منها قول عبارة "المجد لأوكرانيا" وأخذوا منها العلم الأحمر وداسوا عليه، ورفضت السيدة تلقي أي مساعدات غذائية منهم، قائلة: "وقفتم بأقدامكم على العلم الذي كان والديّ يحاربون من أجله".

المصدر: RT

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