مصر.. ترميم ونصب مسلة الملكة حتشبسوت بمعبد الكرنك

نجح فريق العمل من أثريي ومرممي ومهندسي المجلس الأعلى للآثار بمصر في ترميم ونصب مسلة الملكة حتشبسوت الراقدة منذ زمن طويل قرب "البحيرة المقدسة" بمعابد الكرنك.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، أن عملية إقامة المسلة جاءت في إطار أعمال ترميم وتطوير المواقع الأثرية بمدينة الأقصر، مشيرا إلى أن "الدراسات التي أجريت على المسلة أثبتت أن وضعها الراقد فى موقعها الحالي قد يؤثر سلبا على سلامتها بمرور الوقت، لذلك كان لابد من ترميمها وإقامتها مرة أخرى".

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن عملية ترميم وإقامة المسلة تمت بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وبالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في استخدام المعدات اللازمة لرفع وإقامة المسلة، وذلك وفقا لأحدث الأساليب العلمية المتبعة.

ويبلغ إرتفاع المسلة المنحوتة من حجر الجرانيت الوردي حوالي 11 متر ووزنها قرابة 90 طن، وهي مزينة بنقوش تصور الملكة حتشبسوت وعلاقتها بآمون، كما أنه بها نقش لمناظر وأسماء آمون.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسلة كانت قد سقطت في العصور القديمة ربما بفعل زلزال مدمر اجتاح البلاد، وتركت بقاياها أعلى الرديم المتراكم فوق صالة الوادجيت التي أقامها الملك تحتمس الأول والد الملكة حتشبسوت، إلى أن قام الأثري الفرنسي جورج ليجران في مطلع القرن 20 بتحريك الجزء العلوي منها، ووضعها راقدة في مكانها الحالي قرب البحيرة المقدسة ليتمكن من إزالة الرديم الذي يغطي أعمدة وتماثيل وجدران هذا الجزء من المعبد.

المصدر: RT