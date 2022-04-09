تصالحنا لكن لم تعد العلاقة كما كانت.. الممثلة السورية ديما الجندي تكشف حقيقة خلافها مع أمل عرفة

نفت الممثلة السورية ديمة الجندي الأخبار التي تحدثت عن أن الخلاف مع الممثلة السورية أمل عرفة قائم حتى الآن.

وأوضحت، الجندي قائلة: "صار مشكل ورجعنا حكينا مع بعض ورجعت الأمور كما كانت، بس ما رجعنا متواجدين متل قبل".

وبينت ديمة أن المشكلة بينهما "سببها أن أمل عندما زارت الإمارات أحست بأن ديمة لم تهتم فيها، إضافة إلى أن أمل سحبت منها إحدى شخصيات مسلسل "سايكو" رغم موافقتها على الأجر القليل"، وقالت: "بعدين حكينا أنا وأمل بالموضوع وفهمت أنو هي ما خصها بالموضوع، وكانت أخر من يعلم".

المصدر: الوطن