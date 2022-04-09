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فيديو قديم لويل وجادا سميث يثير الجدل حول صحة علاقتهما

الثقافة والفن

فيديو قديم لويل وجادا سميث يثير الجدل حول صحة علاقتهما
Globallookpress © Prensa Internacional
النجم العالمي ويل سميث وزوجته جادا
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ظهر فيديو مسجل في عام 2019 من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، للنجم العالمي ويل سميث وزوجته جادا، حيث تقوم الأخيرة بتصوير زوجها دون إذنه عبر حسابها الخاص على إنستغرام.    

ويوجه ويل سميث تحذيرا إلى زوجته في الفيديو جادا قائلا "لا تستخدميني" من أجل النفوذ، وسجل المقطع الذي تبلغ مدته 49 ثانية آلاف المشاهدات منذ ظهوره في أعقاب هجوم سميث على الممثل الكوميدي كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار الشهر الماضي.

وكانت جادا قد قامت بتصوير الفيديو للترويج لبرنامجها "Red table talk"، حيث وجهت الكاميرا نحو ويل وقالت له: أنت تعلم أن المعالجة Esther Perel ستكون ضيفة Red Table وتسأله: "هل تقول إنها لعبت دورا أساسيا في تحديد علاقتنا؟".

بدا سميث غاضبا من السؤال وطلب منها ألا تصوره دون أن تسأله، لتتجاهل جادا طلب زوجها وتقول للمشاهدين إنها "لا تزال تتعامل مع الحماقة".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، والذين اعتبروا أن هذه العلاقة سامة وأن جادا لا تستحق ويل وخصيصا بعد تصريحات جادا حول صفع زوجها لكريس روك في حفل الأوسكاروذلك دفاعا عنها، حيث اعتبرت أن المرأة لا تحتاج إلى رجل لحمايتها.

وكانت قد صرحت جادا: "تمنيت لو أن ويل لم يضرب كريس. لأني امرأة تستطيع الدفاع عن نفسها ولا أحتاج إلى أحد أن يدافع عني".

المصدر: nypost

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