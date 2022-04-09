فيديو قديم لويل وجادا سميث يثير الجدل حول صحة علاقتهما

ظهر فيديو مسجل في عام 2019 من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، للنجم العالمي ويل سميث وزوجته جادا، حيث تقوم الأخيرة بتصوير زوجها دون إذنه عبر حسابها الخاص على إنستغرام.

ويوجه ويل سميث تحذيرا إلى زوجته في الفيديو جادا قائلا "لا تستخدميني" من أجل النفوذ، وسجل المقطع الذي تبلغ مدته 49 ثانية آلاف المشاهدات منذ ظهوره في أعقاب هجوم سميث على الممثل الكوميدي كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار الشهر الماضي.

وكانت جادا قد قامت بتصوير الفيديو للترويج لبرنامجها "Red table talk"، حيث وجهت الكاميرا نحو ويل وقالت له: أنت تعلم أن المعالجة Esther Perel ستكون ضيفة Red Table وتسأله: "هل تقول إنها لعبت دورا أساسيا في تحديد علاقتنا؟".

بدا سميث غاضبا من السؤال وطلب منها ألا تصوره دون أن تسأله، لتتجاهل جادا طلب زوجها وتقول للمشاهدين إنها "لا تزال تتعامل مع الحماقة".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، والذين اعتبروا أن هذه العلاقة سامة وأن جادا لا تستحق ويل وخصيصا بعد تصريحات جادا حول صفع زوجها لكريس روك في حفل الأوسكاروذلك دفاعا عنها، حيث اعتبرت أن المرأة لا تحتاج إلى رجل لحمايتها.

وكانت قد صرحت جادا: "تمنيت لو أن ويل لم يضرب كريس. لأني امرأة تستطيع الدفاع عن نفسها ولا أحتاج إلى أحد أن يدافع عني".

free this man, this man is afraid pic.twitter.com/2B3AdB1uui — bongwater sun tea (@Raddsurfer) April 7, 2022

It's amazing to me that he says to her "please don't just start filming me like that" and yet this video is still out there on the internet. I'm starting to think that Jada is the problem here. https://t.co/BcxUzEjXVv — Noam Blum (@neontaster) April 8, 2022

I really didn't know much about Will Smith and Jada Pinkett's relationship before The Slap.



But I swear everything I've seen about it screams abuse... https://t.co/biqRGKMpQe — Lauren Chen (@TheLaurenChen) April 8, 2022

المصدر: nypost