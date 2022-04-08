ناقد فني مصري: "مشهد لزوج بيخون زوجته مع أختها.. ليه يتوقف المسلسل؟"

تحدث الناقد الفني، مصطفى كيلاني، عن كواليس الأزمة التي أثارها مسلسل "دنيا تانية" للفنانة ليلى علوي باحتوائه على مشهد اعتبرته الرقابة على المصنفات الفنية "زنا محارم".

وصف الكيلاني المشهد المثير للجدل خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الجمل في برنامج "ناس أونلاين" قائلا إنه "مشهد لزوج بيخون زوجته مع أختها والمشهد نفسه مفيهوش حاجة مفيهوش أي صورة مسيئة لكن للأسف السوشيال ميديا ليها قوة وكلنا عارفين أن التيارات المتشددة والمتطرفة هي اللي بتسيطر على السوشيال ميديا وبتسيطر على الأفكار اللي بتبثها في عقول الناس وده يعتبر خطر كبير على الشباب الي ثقافتهم من السوشيال ميديا".

وأضاف الكيلاني أن "بداية الأزمة كانت من السوشيال ميديا وقرار الوقف كان رد فعل قامت به الرقابة نتيجة لردود الفعل".

وأشار الناقد الفني إلى أن مشاهد مشابهة وأقوى من تلك بكثير كانت موجودة في السينما المصرية سواء في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات "دلوقتي مفيش ممثلة تقدر تلبس مايوه زمان كان ده أمر عادي".

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قرر وقف الحلقة الأولى من المسلسل لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية، وبثها "بالتحايل"