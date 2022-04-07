نسخة رقمية للكتب عن هاري بوتر غير متاحة للقراء الروس

قد لا تكون بعد 3 أيام مجموعة من كتب الأديبة البريطانية، جوان رولينغ، عن الفتى الساحر، هاري بوتر متاحة للقراء الروس على مخدم "ليتريس" الروسي الإلكتروني للكتب.

وقد تلقى مستخدمو الموقع الإلكتروني إشعارا رسميا بهذا الشأن الأربعاء 6 أبريل الجاري. وجاء في الإشعار:" مع الأسف فإن كل أقسام الرواية الشهيرة للكاتبة جوان رولينغ عن الصبي الساحر هاري بوتر ستكون غير متاحة للقارئ الروسي على موقع "ليتريس" الإلكتروني الروسي بعد 3 أيام وذلك لسبب خارج عن إرادتنا.

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وأوضح موقع "ليتريس" لوكالة "تاس" الروسية أن الكتب سيحظر بيعها بعد 8 أبريل الجاري بناء على قرار اتخذها صاحب الحقوق المحفوظة. وأضاف أن المحادثات بهذا الشأن لا تزال جارية.

يذكر أن مجموعة من الكتب عن هاري بوتر تتضمن 8 مجلدات جلبت مجدا للكاتبة البريطانية جوان رولينغ في كل أنحاء العالم. وكانت الروايات عن الصبي الساحر تنشر في الفترة ما بين عام 1997 وعام 2007 وترجمت الكتب إلى 80 لغة. وبلغ العدد الإجمالي للنسخ المنشورة 500 مليون نسخة وتم إخراج 8 أفلام مستوحاة من قصة هاري بوتر.

المصدر: تاس