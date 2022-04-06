طاقم عمل"مع وقف التنفيذ" يحتفل بمخرجه سيف الدين سبيعي

احتفل طاقم عمل المسلسل السوري "مع وقف التنفيذ" بعيد ميلاد المخرج سيف الدين سبيعي في موقع تصوير المسلسل الدرامي الجديد الذي بدأ عرضه في أول شهر رمضان المبارك.

وشارك الفنان السوري سيف الدين سبيعي متابعيه على الفيسبوك فيديو الاحتفال وشكر طاقم العمل من فنيين وممثلين، وعلق سبيعي على الفيديو"عام يفصلني عن اليوبيل الذهبي للعمر".

ولاقى مسلسل "مع وقف التنفيذ" إستحسان المتابعين والنقاد، الذين اعتبروا بأنه يساهم بعودة الدراما السورية للواجهة، وتدور أحداث المسلسل السوري حول حارة دمشقية "حارة العطارين" حيث عانى أفراد هذه المنطقة من التهجير والنزوح ، وتصور طبيعة حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية بعد العودة إلى بيوتهم.

ويتولى سيف الدين سبيعي إخراج العمل وهو من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، ويشارك في العمل نخبة من الممثلين السوريين منهم، عباس النوري، غسان مسعود، سلاف فواخرجي، شكران مرتجى، وفادي صبيح.

المصدر: RT+Facebook