المحكمة العليا في لندن تصدر قرارها بشأن تهم سرقة النجم إد شيران لحن أغنية "شايب أوف يو"

خلصت المحكمة العليا في لندن إلى أن نجم البوب البريطاني، إد شيران، لم يرتكب السرقة الأدبية بأغنيته الشهيرة "شايب أوف يو"، في قرار بعد دعوة ضده بهذه التهمة.

إقرأ المزيد

واعتبرت المحكمة أن النجم إد شيران (31 عاماً) لم يلجأ "لا عمدا ولا سهوا" إلى نسخ جزء من لحن كاتبي وملحني الأغنيات، سامي شكري وروس أودونوهيو، "أوه واي"، لاستخدامه في أغنيته "شايب أوف يو"، التي حققت نجاحا عالميا وكانت الأكثر مبيعا في العالم عام 2017، وبلغ عدد المستمعين إليها ثلاثة مليارات على منصة "سبوتيفاي"، وعدد مشاهديها في "يوتيوب" نحو 6 مليارات.

من جانبه، نفى إد شيران والمؤلفان الشريكان معه ستيفن ماكوتشن وجون مكديد هذه الاتهامات، وتقدموا في مايو 2018 بمراجعة إلى المحكمة العليا لكي تصدر قرارا بعدم وجود انتهاك لحقوق الطبع والنشر، وبعد شهرين، فييوليو، رفع شكري وأودونوهيو بدورهما دعوى ضدهم.

هذا وكشفت صحيفة "ذي تلغراف" أن منظمة الإدارة الجماعية "PRS" أوقفت دفع حقوق المؤلف المرتبطة بـ"شايب أوف يو" والمقدرة بنحو 20 مليون جنيه إسترليني (نحو 26 مليون دولار).

المصدر: "فرانس برس"