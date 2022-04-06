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ضجة في مصر بعد تداول صورة للفنانة عبلة كامل على مائدة الرحمن في رمضان

الثقافة والفن

ضجة في مصر بعد تداول صورة للفنانة عبلة كامل على مائدة الرحمن في رمضان
الصورة المتداولة
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أثارت الفنانة المصرية عبلة كامل ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة لها قيل إنها التقطت أثناء إفطارها على مائدة الرحمن في أول أيام رمضان.

وتم نشر الصورة عبر حساب منسوب لعبلة كامل على تطبيق "إنستغرام، مرفقة بتهنئة للمتابعين بشهر رمضان، جاء فيها: "كل عام وأنتم بخير أحبابي وأولادي، أنا أتابع كل تعليقاتكم الجميلة شكرا لكم".

وتجاوب معها عدد كبير من المتابعين دون إدراك أن عبلة كامل لا تملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي والصورة ترجع إلى كواليس مسلسل "سلسال الدم".

ضجة في مصر بعد تداول صورة للفنانة عبلة كامل على مائدة الرحمن في رمضان

من جانبه نفى الفنان أحمد كمال، طليق عبلة كامل صحة هذه الصورة، مؤكدا على أنها قديمة ومن كواليس مسلسلها الرمضاني "سلسال الدم" لعام 2018، حيث كانت تتناول إفطار رمضان مع فريق العمل.

يذكر أن الجزء الخامس من المسلسل كان آخر أعمال عبلة كامل، قبل أن تغيب عن الأنظار، وتنتشر الشائعات حول اعتزالها التمثيل وشائعات أخرى حول مرضها، لكن أسرتها نفت ذلك مرارا.

المصدر: RT

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