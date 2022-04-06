مهرجان سينمائي يعرض مشاهد من الفيلم الفضائي الروسي

ستعرض في مهرجان "تسيالكوفسكي" للأفلام والبرامج عن الفضاء مشاهد من فيلم "التحدي" الذي تم تصوير جزء منه على متن المحطة الفضائية الدولية.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية، دميتري ستروغوفيتس، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء 5 أبريل الجاري في وكالة "تاس" الروسية.

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وقال:" نأمل أن يحضر إلى المهرجان كل المشاركين في تصوير فيلم " التحدي".

ويروي الفيلم قصة طبيبة شابة تصل المحطة الفضائية لتنقذ حياة رائد فضاء.

جدير بالذكر أن بعض مشاهد فيلم "التحدي" تم تصويرها في أكتوبر الماضي على متن المحطة الفضائية الدولية بمشاركة مخرج الفيلم، أوليغ شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد ورائدي الفضاء، بيوتر دوبوف وأوليغ نوفيتسكي.

ويعتبر فيلم "التحدي" مشروعا مشتركا لـ"روس كوسموس" والقناة التلفزيونية الروسية الأولى وورشة Yellow, Black and White السينمائية الروسية.

يذكر أن 26 بلدا تشارك في مهرجان "تسيالكوفسكي" الدولي الثالث للأفلام عن الفضاء. وسيقام المهرجان في الفترة ما بين 12 و16 أبريل الجاري في مدينة كالوغا الروسية، بصفتها موطنا للمنظّر الروسي العظيم للرحلات الفضائية، قسطنطين تسيالكوفسكي.

وتضم برامج المهرجان أفلاما عن الفضاء الكوني وعلاقته بالعلم والفنون والثقافة. كما يضم فيلما وثائقيا روسيا عن وحدة "ناؤوكا" الفضائية التي تم إطلاقها العام الماضي إلى المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: تاس