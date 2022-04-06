محمد رمضان يعلق على "سجنه" في رمضان: اعتبره تكفير ذنوب في شهر المغفرة

علق الفنان المصري، محمد رمضان، على لقطة سجنه في مسلسل "المشوار"، الذي يلعب بطولته، ويعرض في شهر رمضان المبارك.

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وعلى حسابه في "فيسبوك"، نشر محمد رمضان صورة كتب عليها: "كالعادة محمد رمضان اتسجن تاني في مسلسله السنة دي"، وعلق عليها مازحا: "يا أسطى على فكرة هي ليلة واحدة في قسم العطارين مش سجن، ولو سجن اعتبره تكفير ذنوب في شهر المغفرة".

وإلى جانب محمد رمضان، يشارك العديد من الفنانين المصريين ببطولة مسلسل "المشوار"، بينهم دينا الشربيني، وبيومي فؤاد، وأحمد مجدي، وأحمد كمال، وأحمد صفوت، وندى موسى، وولاء الشريف، وثراء جبيل، وأحمد سعيد عبد الغني، ومحسن منصور، وسارة عبد الرحمن. والمسلسل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

المصدر: "الوطن"