عالمة روسية تُدرج على القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد

تأهلت الباحثة في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، آنا بيلوفا، للدور النهائي في جائزة الشيخ زايد للكتاب بفئة "الثقافة العربية باللغات الأخرى".

وأعلنت اللجنة التنظيمية للجائزة الثلاثاء 5 مارس أن الباحثة الروسية، آنا بيلوفا، كانت من بين المرشحين لنيل جائزة الشيخ زايد للكتاب "الثقافة العربية باللغات الأخرى".

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وتتضمن فئة الجائزة "الثقافة العربية باللغات الأخرى" بحوثا علمية وترجمات تمثل 8 بلدان. ​​

ومن بين المرشحين لنيل الجائزة المرموقة، الدكتورة في فقه اللغة، والعالمة في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، آنا بيلوفا، التي قدمت معجم المفردات اللغوية العربية القديمة.

وجاء في بيان صحفي نشرته لجنة تنظيم الجائزة أن 55 بلدا قدمت العام الجاري 3000 طلب للمشاركة في الجائزة. وتقّدر قيمة جوائز الشيخ زايد بـ7 ملايين درهم (ما يعادل 1.9 مليون دولار).

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في أبريل الجاري، أما مراسم توزيع الجوائز فستقام في 24 مايو المقبل في متحف "اللوفر" بأبوظبي.

يذكر أن جائزة الشيخ زايد تمنح سنويا الكتاب والناشرين والباحثين والمؤلفين الشباب الذين تُسهم بحوثهم وترجماتهم في تطوير العلوم الإنسانية وتثري الحياة والاجتماعية والثقافية المعاصرة. وتم تأسيس الجائزة تكريما للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة وأمير أبوظبي.

جدير بالذكر أن جائزة الشيخ زايد للكتاب، هي جائزة أدبية إماراتية تُقدم سنويا منذ 2007، وترعاها هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، وتمنح الكتاب والناشرين والباحثين والمؤلفين الشباب الذين تُسهم بحوثهم وترجماتهم في تطوير العلوم الإنسانية.

المصدر: تاس