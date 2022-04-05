دانيلا رحمة "معلقة" على الدولاب في مسلسل للموت2

شاركت الفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، متابعيها على "إنستغرام" فيديو لكواليس أداء مشهد التعليق على الدولاب لصالح الجزء الثاني من مسلسل للموت.

وعلقت دانيلا على الفيديو بأنها كانت تجربة صعبة، وتفاعل الجمهور معها، و تعاطف الجزء الآخر، بعد أن ظهرت دانيلا وهي متعبة وواجهت حالة من هبوط الضغط بسبب تعليقها على الدولاب.

وتتطور الأحداث، منذ بداية الجزء الجديد التي تميز بانطلاقة قوية بعد لقاء النجم السوري محمد الأحمد في دور هادي بزوجته النجمة اللبنانية دانيلا رحمة في دور ريم في المصعد في باريس، حيث طغت على لقائهما أجواء من الحب والغضب بعدما طلب منها أن ترافقه إلى لبنان وترك صديقتها الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن التي لعبت دور سحر.

المصدر:RT+Insatgram