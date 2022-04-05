برلماني روسي يقترح التخلي عن نظام "بولونيا" في تعليم الطلاب الروس

اقترح نائب مجلس الدوما الروسي، فيتالي ميلونوف بأن تعود روسيا إلى نظام التعليم الكلاسيكي الذي يقضي بتدريس الطلاب الروس في الجامعات والمعاهد خلال 5 أعوام.

كما كان الحال في العهد السوفيتي.

أفادت بذلك قناة RT الناطقة باللغة الروسية نقلا عن رسالة وجهها، فيتالي ميلونوف، إلى وزير العلم والتعليم الروسي فاليري فالكوف.

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وحسب البرلماني الروسي فإن روسيا شهدت في الآونة الأخيرة جدلا واسع النطاق بشأن فاعلية نظام" بولونيا" للتعليم الذي يقضي بوجود مرحلتي الماجستير وبكالوريوس في نظام التعليم الروسي.

فيما يقول مؤيدو نظام "بولونيا" إن هذا النظام يمنح الطلاب الروس فرصة لمواصلة التعليم في جامعات الاتحاد الأوروبي. إلا أن الخبراء الكثيرين ينتقدون هذا النظام بسبب عدم تحقيق مبادئ التعاون الدولي بين الجامعات الروسية وجامعات البلدان الغربية. واعترف البرلماني بوجود مشكلة كبيرة في اعتراف شهادات التعليم الوطنية خارج روسيا.

يذكر أن النائب في مجلس الدوما ( البرلمان الروسي)، فيتالي ميلونوف كان قد اقترح في وقت سابق بأن تتاح لطلاب الجامعات الروسية العام الجاري فرصة لأن يقدموا إلى جامعاتهم شهادات البكالوريوس الماجستير إلكترونيا ورقميا إلى أن تحل مشكلة الورق في البلاد.

المصدر: تاس