فيلم كارتون روسي يتصدر إيرادات شباك تذاكر دور السينما في البلاد

يتصدر فيلم "فينايك" الروسي للرسوم المتحركة من إخراج، دينيس تشيرنوف، على مدى أسبوعين إيرادات شباك التذاكر في دور السينما الروسية.

وقد بدأ عرض الفيلم الذي أنتجته ورشة "ريكي" السينمائية للرسوم المتحركة المعروفة بإنتاجها لأفلام الكارتون "سميشاريكي" و"فيكسيكي" في 24 مارس ليجني منذ ذلك الحين 265 مليون روبل.

وقالت وزيرة الثقافة الروسية على قناة "تليغرام" التابعة لها لقد شاهد الفيلم نحو مليون شخص، ما يعادل نحو 40% من المشاهدين الروس.

وذلك بفضل نوعية جيدة للرسوم المتحركة والسيناريو الدينامي الجذاب والظواهر الخاصة اللامعة. وأضافت أن الفيلم المذكور يمكن أن تشاهده العائلة بكامل أفرادها.

ويروي الفيلم قصة مغامرات فتاة تدعى، كريستينا ورب المنزل "فينايك" اللذين قررا التحقيق في أحداث غامضة شهدتها مدينة ( بيرغ).

وقد تولى الممثل الفكاهي المعروف، دميتري خروستاليوف، إداء الدور الرئيس في الفيلم الذي شارك في تصويره المدوّن الشاب المعروف، دانيا ميلوخين، والممثلة، فيرونيكا غولوبيفا وغيرهما.

المصدر: تاس