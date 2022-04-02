عمر دياب يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه أغنية السر

تصدر النجم عمرو دياب مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح كليب أغنية "السر"، ضمن الحملة الدعائية لهيئة البريد المصري مع بداية شهر رمضان المبارك.

وظهر عمرو دياب خلال الكليب في مناطق متفرقة من القاهرة، حيث حرص على أن تعبر الأغنية عن الهوية المصرية والتاريخ العريق لهيئة البريد المصرية، وحمل الكليب مشاهد لعمرو دياب وهو يقوم بالجري في شوارع القاهرة وأنفاقها، ويمارس بعض التدريبات الشاقة التي يستعرض فيها لياقته وجر وحمل الأثقال.

ويذكر أن الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان.

وكانت صورة عمرو دياب الخاصة بأغنية «السر» والتي التقطتها عدسة المصور كريم نور قد تصدرت تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعة واحدة فقط من طرحها.

المصدر: المصري اليوم