تامر حسني يشارك الغناء مع أبنائه لأول مرة في أغنية "رمضان كريم"

طرح الفنان المصري تامر حسني أغنيته الجديدة احتفالا بشهر رمضان المبارك التي تحمل اسم "رمضان كريم" بمشاركة أبنائه تالية وأمايا آدم لأول مرة.

وكشف النجم تامر حسنى عن مشاركة أبنائه تالية وأمايا وآدم معه في الأغنية ككورال، حيث علق على فيديو نشره على انستغرام قائلا: "أغنية رمضان كريم، كورال تاليه وأمايا وآدم تامر حسني بس هنا آدم كان نام مني عشان سجلنا 40 تراك عشان يطلعوا كتير بيغنوا".

وأغنية "رمضان كريم" من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور وتوزيع محمد ياسر.

وحققت الأغنية نسب مشاهدات مرتفعة بعد ساعات فقط من طرحها، حيث اقتربت من كسر حاجز النصف مليون مشاهدة، وكان تامر حسني، قد نشر فيديو من تحضيرات الأغنية وظهر بصحبة ابنتيه تالية وأمايا أثناء التحضيرات داخل الاستوديو.

المصدر: Instagram+youtube