"أول نيسان مش كذبة"..نجوى كرم تفاجئ أحد معجبيها في مكان عمله (فيديو)

فاجأت الفنانة اللبنانية، ​نجوى كرم​، أحد معجبيها في مكان عمله، بمناسبة "أول نيسان"، مؤكدة أن "أول نيسان مش كذبة".

إقرأ المزيد

ونشرت نجوى كرم على حسابها في "إنستغرام" مقطع فيديو وثقت من خلاله مفاجأتها لمعجبها، حيث ظهرت وهي تستقل سيارتها متوجهة إلى إحدى الصيدليات، وتدخل مرتدية الكمامة وتقول له: "بونجور مسيو، فيني آخد بنادول أزرق"، ليتفاجأ بها مع تعبيرات الدهشة على وجهه فور رؤيتها، ويبادر باحتضانها وسط تصفيق الحاضرين.

المصدر: RT