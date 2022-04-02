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"أول نيسان مش كذبة"..نجوى كرم تفاجئ أحد معجبيها في مكان عمله (فيديو)

الثقافة والفن

facebook @NajwaKaram
الفنانة اللبنانية نجوى كرم
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فاجأت الفنانة اللبنانية، ​نجوى كرم​، أحد معجبيها في مكان عمله، بمناسبة "أول نيسان"، مؤكدة أن "أول نيسان مش كذبة".

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ونشرت نجوى كرم على حسابها في "إنستغرام" مقطع فيديو وثقت من خلاله مفاجأتها لمعجبها، حيث ظهرت وهي تستقل سيارتها متوجهة إلى إحدى الصيدليات، وتدخل  مرتدية الكمامة وتقول له: "بونجور مسيو، فيني آخد بنادول أزرق"، ليتفاجأ بها مع تعبيرات الدهشة على وجهه فور رؤيتها، ويبادر باحتضانها وسط تصفيق الحاضرين.

المصدر: RT

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