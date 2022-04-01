اقتراح لإقامة مهرجان محلي في روسيا بدل "يوروفيجن" الأوروبي

يرى نائب مجلس الدوما (البرلمان الروسي) والفنان الروسي المعروف، دينيس ميدانوف، أنه من الضروري تأسيس مهرجان موسيقي تلفزيوني لعموم روسيا قد تطلق عليه تسمية " أثنوفيديني".

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وذلك على غرار مهرجان "يوروفيجن" التلفزيوني الأوروبي الذي لن يشارك فيه الفنانون الروس على خلفية التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

وقال: "اعتبر أنه يجب أن يظهر في روسيا مهرجان موسيقي تلفزيوني عام واقترح أن نمنحه تسمية "أثنوفيديني". كما اقترح أن يقام المهرجان كل عام يوم 4 نوفمبر الذي يصادف عيد الوحدة الروسية.

وحسب الفنان يجب أن يشارك في المهرجان فرق موسيقية ومغنون ومغنيات يمثلون الأقاليم الروسية كلها. ومن شأن المهرجان، حسب الفنان، استعراض تعدد وتنوع الثقافات لشعوب بلادنا وقدرتها على الإيمان بالحفاظ على العادات والتقاليد من جهة وروح الموسيقى المعاصرة من جهة أخرى.

وأضاف إلى أن المشروع سيتم ترشيحه لنيل منحة مالية تقدمها مؤسسة المبادرات الثقافية الروسية.

يذكر أن المبادرة المذكورة تقدم بها الفنان، دينيس مايدانوف في اجتماع اللجنة الثقافية لدى مجلس الدولة الروسي.

المصدر: تاس