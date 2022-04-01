رامز جلال وفان دام يشعلان صحراء السعودية.. وضحايا بالجملة في "رامز موفي ستار" (فيديو)

نشر الفنان المصري رامز جلال الإعلان الرسمي لبرنامجه الجديد الذي سيبث خلال شهر رمضان بعنوان "رامز موفي ستار"، والذي سيشاركه فيه النجم العالمي فان دام.

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ويظهر فان دام، ضمن الإعلان الذي نشره رامز على صفحته في موقع "تويتر" أمس الخميس، حيث سيستدرج النجم العالمي الضحايا إلى المقلب، الذي تم تصويره في صحراء المملكة العربية السعودية.

وتقوم فكرة البرنامج على إيقاع الضحايا في فخ الانفجارات والعصابات بالصحراء السعودية. ومن المنتظر أن يظهر العديد من النجوم المصريين والعرب ضمن "رامز موفي ستار".

من جهته، نشر أيضا رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، الإعلان على "تويتر" معلقا: "في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة، وفي شهر رمضان المبارك للسنة الثانية على التوالي على قناة mbc انتظروا ⁧‫#رامز_موفي_ستار‬⁩ برعاية هيئة الترفيه".

ومن ضمن الفنانين الذين سيقعون في فخ مقلب رامز جلال، أحمد ثروت، وهنا الزاهد، وحنان مطاوع، وغادة عادل، وانتصار، والفنانة عائشة بن أحمد، ومغني المهرجانات المصري حمو بيكا، كما ظهر بالبرومو.

بسم الله توكلنا علي الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر



برومو #رامز_موفي_ستار حصريا على @mbcmasr في رمضان 2022@Turki_alalshikhpic.twitter.com/dmy0VFoUlx — Ramez Galal (@ramezgalal) March 31, 2022

المصدر: RT