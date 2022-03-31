الفنانون الروس يُحيون حفلات موسيقية خيرية في إطار حملة "أفضل جنود العالم"

أقامت المغنيات في فرقة Soprano الموسيقية الروسية حفلا موسيقيا أمام العسكريين الروس الجرحى المشاركين في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

والذين يتم علاجهم في مستشفى "بوردينكو" التابع لوزارة الدفاع الروسية. وقالت مغنية الفرقة، إيفيتا روغوفا : "نقول لكم شكرا جزيلا على شجاعتكم التي أظهرتموها في القتال على خط بين الظلام والضوء. وإن شبابنا هم ورقتنا الرابحة ومفخرتنا. ونحن نحبكم ونفتخر بكم ولن نخذلكم أبدا".

يذكر أن الحفل الموسيقي أقيم في إطار حملة "أفضل جنود العالم" التي نظمتها الإدارة السياسية في وزارة الدفاع الروسية. وحسب الدفاع الروسية فإن الفنانات قد أيّدن مبادرة تقدم بها نائب مجلس الدوما (البرلمان الروسي) والفنان الروسي المعروف، دميتري بيفتسوف الذي قدم يوم 28 مارس حفلا في مستشفى "فيشنيفسكي" العسكري بضواحي موسكو.

يذكر أن حملة "أفضل جنود العالم" تجري دعما للعسكريين الروس الذين خضعوا للعلاج وإعادة التأهيل بعد الإصابة أثناء تنفيذ المهام القتالية في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

وقد شارك في الحملة الفنانون دينيس مايدانوف، فلاديمير فينوكور، ألكسندر مارشال وغيرهم.

المصدر: تاس