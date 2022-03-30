سميث في أول تعليق لها بعد حادثة الأوسكار الشهيرة: "إنه موسم التعافي"

روجت جادا بينكيت سميث زوجة النجم ويل سميث للشفاء في منشورعلى Instagram ، وهو أول تعليق عام لها منذ أن صفع زوجها الممثل الكوميدي كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار الأحد الماضي

ونشرت جادا بينكيت سميث على صفحتها الخاصة على "إنستغرام" صورة كتب عليها "هذا موسم للتعافي وأنا هنا من أجله" واستشف المتابعون من خلاله، بأنها تعلن عن بدء شفائها من داء الثعلبة الذي يسبب تساقط الشعر.

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ولم تتطرق جادا إلى ذكر حادثة صفع زوجها ويل سميث وجه الممثل الكوميدي كريس روك في حفل ​​توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد الماضي بعد أن وجه الأخير دعابة على مسرح الأوسكار، تنمر فيها على جادا سميث، وقال إنه ينتظر مشاهدتها فى جزء جديد من فيلم G.I. Jane والذى يتناول قصة سيدة تحلق رأسها بعد انضمامها للبحرية الأمريكية، وهو الفيلم الذى لعبت بطولته ديمي مور.

وكان قد اعتذر ويل سيمث لكريس روك و كتب على حاسبه الخاص على "إنستغرام": "كريس، أود أن أعتذر منك علنا. ما فعلته تخطى الحدود وكنت مخطئا. أشعر بالخجل، وما قمت به لا يدل على الرجل الذي أريد أن أكونه".

المصدر: رويترز