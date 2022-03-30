رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية: الروس أصدقاء حقيقيون للشعوب العربية

استضاف برنامج ناس أونلاين رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، شريف جاد، للحديث عن التعاون المشترك بين روسيا ومصر ثقافيا وعلميا.

استهل جاد حديثه عن ميزات الدراسة في روسيا، منطلقا من تجربته الشخصية وهو خريج كلية الإعلام من جامعة موسكو عام 1988، حيث اعتبر أن روسيا تتميز بقدرتها على استيعاب الكثير من الثقافات والجنسيات المختلفة، حيث يعيش جميع الطلاب والدارسين في إطار مشترك إنساني، وهو ما يجعل الحياة في روسيا فرصة لاكتساب تجارب اجتماعية وثقافية متعددة من خلال هذا العالم الثري والمتنوع.

وتابع جاد الحديث عن دوره خلال عمله في المركز الثقافي الروسي في مصر، بمد جسور التواصل الثقافي بين البلدين، معتبرا أن أي خريج مصري أو عربي من روسيا حريص على لعب هذا الدور عن قناعة بأن الروس أصدقاء حقيقيون للشعوب العربية.

وأضاف شريف جاد أن في مصر نحو 100 مشروع من أهم المشاريع الكبرى أُنشئت بالتعاون مع الاتحاد السوفييتي سابقا، وتستكمل مع روسيا حاليا.

أما فيما يخص تثقيف الطلاب المصريين القادمين للدراسة في روسيا، تابع جاد بأنه يوجد نحو 12 ألف طالب مصري يدرسون في الجامعات الروسية، مضيفا أن الجمعية المصرية لخريجي الجامعات والمركز الثقافي يقيمان فعاليات واستشارات حول طبيعة الدراسة في روسيا والاختصاصات المختلفة، إضافة لمعلومات عن المدن والحياة في روسيا.

المصدر: RT