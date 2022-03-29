على طريقة ويل سميث.. يوسف الخال يدافع عن نيكول سابا

مازح الممثل اللبناني ​يوسف الخال​ متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل مع تصرف الممثل الأمريكي ويل سميث الذي بادر إلى لكم مقدم حفل "الأوسكار" كريس روك بعدما سخر من زوجته.

ونشر الخال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" وظهر فيه برفقة زوجته الفنانة نيكول سابا وهما يتناول الطعام في أحد المطاعم.

وسأله مصور الفيديو حول إن كان سيعتمد أسلوب ويل سميث في حال تعرضت زوجته نيكول للتنمر أو الكلام الجارح، ليرد الخال بالقول: "أصبحنا معتادين على التنمر، لم يعد شيء يعجب الناس سواء كان أمرا جيدا أم سيئا ولكن عندما يصل التنمر إلى حالة مرضية، بعيد الشر عن قلب نيكول هل تريد أن تعرف كيف أتصرف؟"، ليقوم بصفع المصور عن طريق الدعابة.

وكانت حادثة صفع الممثل ويل سميث لمقدم حفل الأوسكار كريس روك تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد أن توجه سميث إلى المسرح وصفع روك، الذي سخر من زوجته جادا بينكيت التي حضرت الحفل حليقة الرأس بسبب إصابتها بمرض الثعلبة.

ولاحقا، قدم سميث اعتذاره لزميله كريس روك، وكتب عبر "إنستغرام": "كريس، أود أن أعتذر منك علنا.. ما فعلته تخطى الحدود وكنت مخطئا. أشعر بالخجل، وما قمت به لا يدل على الرجل الذي أريد أن أكونه".

المصدر: RT