محمد رمضان يكشف عن برومو مسلسله الجديد (فيديو)

أطلقت شركة ميديا هب- سعدي جوهر- اليوم الإعلان الدعائي الرسمي لمسلسل المشوار، الذي من المقرر أن يعرض في رمضان 2022 للفنان محمد رمضان.

إقرأ المزيد

ويظهر في برومو مسلسل المشوار، أن محمد رمضان ودينا الشربيني يواجهان مخاطر كثيرة في قالب درامي مشوق، ويتعرضان لمطاردة ويواجهان مصيرا غامضا، ويظهر في البرومو العديد من النجوم المشاركين في العمل بجانب محمد رمضان ودينا الشربيني ومنهم بيومي فؤاد وأحمد كمال وأحمد مجدي وسامي مغاوري وغيرهم من الفنانين، ومن تاليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

ويجسد محمد رمضان دور ماهر عاشور، الذي يصارع بعض الأشخاص بسبب حقيبة معه توجد بداخلها أشياء مهمة، ويتم البحث عنه في كل مكان للوصول إلى الحقيبة.

وتجسد دينا الشربيني في مسلسل المشوار، شخصية ورد التي تحاول جاهدة الهروب مع زوجها، من عصابة تحاول قتلهما.

ويعتبر مسلسل المشوار هو التعاون الثالث لـ دينا الشربيني مع المخرج محمد ياسين، وأيضًا هو التعاون الثاني مع النجم محمد رمضان بعد فيلم جواب اعتقال، مسلسل المشوار من تأليف محمد فريد ومن إنتاج Media Hub.

المصدر: القاهرة 24