وفاة فنان مصري عن عمر ناهز الـ71 عاما

توفي صباح اليوم، الفنان عهدي صادق عن عمر ناهز الـ 71 عاما، إثر تعرضه لأزمة صحية ونقله للعناية المركزة.

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أعلنت ذلك الفنانة نشوى مصطفى، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "البقاء والدوام لله أستاذي عهدي صادق في ذمة الله".

يذكر أن الفنان عهدي صادق من مواليد عام 1950 وبدأ حياته الفنية أوائل السبعينات بأدوار صغيرة، وتميز بأسلوبه الرصين وموهبته المتميزة.

ووصلت أعماله إلى أكثر من 240 عملا فنيا.

القاهرة- ناصر حاتم

المصدر: RT