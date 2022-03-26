بعد شفائه من كورونا.. تعرض الفنان عبد الرحمن أبو زهرة لوعكة صحية جديدة

تعرض الفنان المصري القدير عبد الرحمن أبو زهرة لوعكة صحية جديدة دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بمحافظة الجيزة، وفق نجله أحمد أبو زهرة.

وكشف الموسيقار أحمد أبو زهرة أن الفنان "سقط مغشيا على الأرض داخل منزله، بشكل مفاجئ نهاية الأسبوع الماضي، وفقد الوعي"، وفق صحيفة "الوطن" المصرية المحلية.

وأوضح أن والده تعرض لكسر في منطقة الحوض مجددا، وأنه لا يزال فاقدا للوعي في العناية المركزة... "حالته زي ما هي، مفيش جديد، ومش عارفين عنده إيه لحد دلوقتي".

وناشد الجمهور الدعاء لوالده بالشفاء واستعادة عافيته من جديد.

يذكر أن الفنان القدير عبد الرحمن أبوزهرة كان قد أصيب خلال الفترة الماضية بفيروس كورونا، وسرعان ما تعافى.

المصدر: "الوطن"