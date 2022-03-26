تامر حسني يغني لرضوى الشربيني "أنا سي السيد وكلامي هو اللي هيمشي"  

جمع زفاف شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، عددا كبيرا من فناني ومشاهير العالم العربي في حفل أقيم في القاهرة، ورصدت الكاميرات مشاهد مؤثرة وأخرى طريفة بين الحضور.

وظهر الفنان تامر حسني في فيديو وهو يؤدي أغنيته "أنا سي السيد"، موجها كلامه للإعلامية رضوى الشربيني المعروفة بمساندتها للمرأة وهجومها الدائم على الرجال.

ولاقى الفيديو انتشارا واسعا حيث اعتبره البعض تحديا بروح الدعابة من الفنان تامر حسني، حيث وجه كلامه للشربيني قائلا "انتو ليه عاملين كده ليه.. ودماغكوا دى معموله من ايه"، بينما كان رد رضوى هو الضحك والابتسامة مع تامر ثم الرقص.

وتضامن المغني المصري رامي صبري مع تامر حسني ضد رضوى الشربينى، وهو ما ظهر من نظراته عليهما خلال المزاح بينهما.

المصدر:اليوم السابع