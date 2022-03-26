في حفل زفافها.. ابنة أصالة تهدي فنانة شهيرة باقة الورد الخاصة بالعروس

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة السورية أصالة، وهي لم تتمالك دموعها، في حفل زفاف ابنتها شام الذهبي والذي أقيم مساء الجمعة 25 مارس في أحد فنادق القاهرة.

وخلال حفل الزفاف أهدت شام الذهبي باقة الورد الخاصة بالعروس إلى الفنانة اللبنانية إليسا.

وكشفت الفنانة منى زكي عن سر غياب زوجها الفنان أحمد حلمي عن حفل زفاف شام، والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وظهرت الفنانة إليسا في فيديو من حفل زفاف ابنة الفنانة أصالة تسأل منى زكي عن سر غياب الفنان أحمد حلمي، حيث قالت الأخيرة إن سبب غيابه يعود لمشاهدته مباراة مصر والسنغال.

وكانت قد حرصت الفنانة إليسا على حضور حفل زفاف ابنة الفنانة أصالة. وظهرت إليسا في الفيديوهات الخاصة من حفل الزفاف وهي تغني مع الفنانة أصالة أغنية "راجعين يا هوى"، بينما شاركت الفنانة رامي صبري أغنية "عيشالك".

وكانت قد كشفت أصالة من خلال فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن موقف طريف مع زوج ابنتها شام وذلك خلال حفل الزفاف.

وقالت الفنانة: "من كم سنة فاتوا، كان فيه طفل عمره 9 سنين طلب يتصور معايا، واتصورت معه من كام سنة، وقالي إنه يحبني ويسمع أغاني، ولا عرفت أن هذا الطفل سيكون شريك بنتي في حياتها، شامتي وأحمد حبيبي، نزفهم سوا اليوم".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى من حفل زفاف ابنة الفنانة أصالة.

المصدر: صدى البلد+يوتيوب