مصر.. القضاء ينظر في دعوى المتهم بسب وقذف الفنانة أنوشكا

ستشهد محكمة جنح أكتوبر بمصر السبت أولى جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على الفنانة أنوشكا بالسب والقذف، بعدما عاتبته على مهاجمة كلبه كلبها.

وكشفت التحقيقات أن الفنانة أنوشكا حررت محضرا في شهر نوفمبر الماضي، اتهمت فيه أحد جيرانها بالاعتداء عليها بالسب والقذف داخل مجمع سكني بمدينة 6 أكتوبر، بعدما عاتبته نتيجة اعتداء أحد كلابه على الكلب الذي تملكه.

وقالت الفنانة في بلاغها إنها طالبت جارها بربط الكلب، وقالت له: "إبعد الكلب بتاعك، أنت إزاي مش رابطه وسايبه كدة ممكن يضر أي حد"، إلا أنه لم يتقبل كلامها، وتطور الأمر لاعتدائه عليها بالسب والقذف.

وطالبت الفنانة أنوشكا السلطات في دعوتها المقامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وتغريمه.

المصدر: "صدى البلد"