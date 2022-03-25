افتتاح مهرجان أول مسرح روسي وطني في موسكو

افتتح مهرجان مسرح "ألكسندرينسكي" من بطرسبورغ ، بصفته أول مسرح درامي في روسيا ،يوم 25 مارس بعرض مسرحية "ولادة ستالين" من إخراج فاليري فوكين على خشبة مسرح "تشيخوف" الفني في موسكو.

ويضم المهرجان كذلك مسرحة "مسدس" من إخراج توزوبولوس(28 مارس)، مسرحية "أطفال الشمس" المستوحاة من مسرحية الكاتب الروسي للقرن العشرين، مكسيم غوركي ( 31 مارس) وغيرها.

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يذكر أن مسرحية "ولادة ستالين" تروي قصة تحويل الثائر الشاب، يوسف جوهاشفيلي، إلى طاغية. وقد شكلت رواية فيودور دوستويفسكي" الشياطين" أساسا للمسرحية التي أخرجها المخرج المسرحي البارز، فاليري فوكين.

من ناحية أخرى فإن مسرح "تشيخوف" الفني بموسكو انتقل بدوره إلى بطرسبورغ حيث يعرض على خشبة مسرح "ألكسندرينسكي" مسرحية "وصية البارون مانشاوزن" التي قدمها فيكتور كرامر، حيث سيلعب المدير الفني لمسرح "تشيخوف" الفني في موسكو كونستانتين خابينسكي دور البارون.

يذكر أن مهرجان مسرح "ألكسندرينسكي" من بطرسبورغ يعتبر أول زيارة لفناني مسارح بطرسبورغ إلى موسكو منذ اندلاع وباء فيروس كورونا.

وسيستمر مهرجانا المسرحين في موسكو وبطرسبوغ لغاية 1 أبريل المقبل.

المصدر: تاس