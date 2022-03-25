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انطلاق تصوير فيلم صربي روسي عن عدوان الناتو ضد يوغوسلافيا

الثقافة والفن

انطلاق تصوير فيلم صربي روسي عن عدوان الناتو ضد يوغوسلافيا
ethno-polis.ru
صورة أرشيفية
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انطلق في بلغراد يوم 24 مارس تصوير فيلم "إله الغابة" الصربي الروسي من إخراج الصربي، غوران رادوفانوفيتش.

وذلك إحياء للذكرى الـ23 لبدء قصف بلغراد من قبل طائرات الناتو في 24 مارس عام  1999. وجرى أول يوم لتصوير الفيلم في أحد مواقع العاصمة الصربية.

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وتشارك في تصوير الفيلم السينمائي من الجانب الروسي ورشة "موسفيلم" السينمائية الروسية.

وقال مخرج الفيلم إن "الفيلم مهم بالنسبة إلينا كجزء من الذاكرة الجماعية عن جريمة ارتكبها حلف الناتو الذي طرح الآن فكرة تفيد بان الجميع يجب أن ينتموا إلى حلف عسكري ما لدعم حقوق الإنسان. وإننا لا نريد ذلك لأن تلك الفكرة هي الجنون الحقيقي".

وأضاف قائلا:" عندي علاقات جيدة مع المخرجيْن الروسييْن البارزين، نيكيتا ميخالكوف ورئيس ورشة "موسفيلم" كارين شاه نزاروف اللذين نصحاني بأن يشارك في تصوير الفيلم المصور الروسي فلاديسلاف أوبيليانتس، بصفته أستاذا كبيرا في مجال التصوير السينمائي.

وأوضح قائلا إن الثقافة الروسية هي الجزء الكبير من الثقافة العالمية والجزء الهام للثقافة الأوروبية، ولا يمكن الاستغناء عنها أبدا.

المصدر: تاس

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