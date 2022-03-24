مصر.. المهن التمثيلية تكشف عن حالة الفنان عهدي صادق الصحية

كشفت نقابة المهن التمثيلية المصرية عن الحالة الصحية للفنان القدير عهدي صادق، بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها العناية المركزة.

وقال نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي في تصريحات لـ"صدى البلد":"أن صحته مستقرة الآن ولم يتحدد بعد موعد خروجه".

وكان الفنان المصري منير مكرم، قد قال إن الفنان عهدي صادق، أجرى عملية جراحية في الحوض الأسبوع الماضي، بعد إصابته بكسر فيه، مشيرا إلى أنه تواصل معه بعد إجراء الجراحة، وأن حالته مستقرة.

المصدر: "صدى البلد"