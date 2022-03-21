أمريكا تمنع مرشحا روسيا لنيل "أوسكار" من الحضور إلى مراسم توزيع الجوائز

لم يتمكن المخرج الروسي لأفلام الرسوم المتحركة، أنطون دياكوف، الذي تم ترشيحه لنيل جائزة أوسكار السينمائية بفئة الرسوم المتحركة من الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة.

لذلك فإنه لن يستطيع الحضور إلى مراسم توزيع جوائز "أوسكار" التي ستقام يوم 27 مارس الجاري.

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أعلن ذلك السبت 19 مارس مخرج فيلم الرسوم المتحركة "باليه الملاكمة" على هامش المهرجان الروسي لأفلام الرسوم المتحركة. وقال:" قدّمنا طلبا بالحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة إلى قنصلية في بلد آخر لأن كل القنصليات الأمريكية في روسيا مغلقة، لكننا لم نتلق أي رد على الطلب، لذلك فإن الحضور إلى مراسم منح "أوسكار" يعتبر مستحيلا بالنسبة إلينا، إلا أنني لا أزال مرشحا لنيل "أوسكار".

ويروي فيلم الكارتون الروسي الذي يستغرق 15 دقيقة قصة الحب بين راقصة الباليه (أولغا) والملاكم (يفغيني) على خلفية التطورات الدرامية في البلاد.

وتنافس فيلم الكارتون الروسي أفلام الرسوم المتحركة من بريطانيا وكندا وفرنسا وكوريا الجنوبية.

وكان قد منح فيلم "باليه الملاكمة" جائزة "إيكار" السينمائية لأفلام الكرتون والجائزة الكبرى في مهرجان "خلاصة القول" السينمائي الروسي للأفلام القصيرة.

المصدر: تاس