وفاة نجل النجمة المصرية ليلى مراد الفنان زكي فطين عبد الوهاب عن عمر ناهز 61 عاما

توفى الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب عن عمر يناهز 61 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، وسيتم تشييع جثمان عصر اليوم الأحد من مسجد السيدة نفيسة.

وعانى عبد الوهاب من أزمتين كبيرتين هما سرطان الرئة وورم المخ، حيث أصيب في يونيو الماضي بورم في المخ، وفي منتصف عام 2019 أصيب بسرطان في الرئة.

يذكر أن الفنان زكي فطين عبد الوهاب هو ابن المخرج الكبير الراحل فطين عبد الوهاب، والفنانة الكبيرة الراحلة ليلى مراد.

تخرج زكي فطين من المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1983، ثم عمل مع المخرج علي بدرخان كمخرج مساعد ثاني فى فيلم (أهل القمة)، ليعمل كمساعد مخرج في العديد من أفلام يوسف شاهين منها (اليوم السادس ) والذي خاض من خلاله تجربة التمثيل أيضا، لتتوالى أعماله من بعدها كممثل، والتي من أبرزها (أهل كايرو، بحب السيما، إسم مؤقت)، وله تجربة في مجال التأليف واﻹخراج من خلال فيلم (رومانتيكا) عام 1996.

المصدر: بوابة الأهرام