إيران.. إخفاق فنان استعراضي يتسبب بتخريب تحفة فنية عمرها نحو نصف قرن (فيديو)

أخفق فنان استعراضي في أداء حركاته خلال عرض فني بعنوان "قطة طريق الحرير" في متحف الفن المعاصر بطهران، ما تسبب بارتطامه ببركة زيت تعتبر من التحف الفنية المعروضة منذ أكثر من 40 عاما.

وتعتبر بركة الزيت هذه، من الأعمال الفنية القيمة التي تم الاحتفاظ بها في متحف الفن المعاصر في طهران لسنوات عديدة، وهي تحفة فنية من أعمال الفنان الياباني "يوريوكي هاراغوتشي".

تم انشاؤها في عام 1977، واشترى متحف الفن المعاصر وعاء هاراغوتشي الذي يحمل عنوان "المادة والفكر"، وهو وعاء فولاذي مربع مملوء بالزيت الأسود.. و يعمل كمرآة سوداء كبيرة على الأرض.

وأدى الحادث لتضرر هذا العمل الفني الذي تم ترميمه من قبل الفنان قبل سنوات قليلة. ما تسبب بعزل مدير المتحف من منصبه من قبل السلطات الثقافية في إيران.

المصدر: RT