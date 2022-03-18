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الفنان العراقي كاظم الساهر ينعى زوجته ويصدر إعلانا بخصوص حفلاته

الثقافة والفن

الفنان العراقي كاظم الساهر ينعى زوجته ويصدر إعلانا بخصوص حفلاته
الفنان العراقي كاظم الساهر ـ من حفلته في "هيوستن"
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أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر وفاة زوجته عروبة الساهر، كما أعلن تأجيل حفلاته في أمريكا وكندا لموعد آخر.

ونعى الساهر عبر حساباته في "تويتر" و"إنستغرام" عروبة الساهر أم أولاده وسام وعمر.

وفي تغريدة عبر "تويتر" جاء في حساب الساهر أنه: "بسبب ظروف غير متوقعة، تم تأجيل حفلات كاظم الساهر في أمريكا وكندا لموعد آخر. يمكنكم الاحتفاظ بتذاكركم للحضور في موعد جديد الذي سيعلن لاحقاً أو طلب استرداد كامل المبلغ".

المصدر: RT

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