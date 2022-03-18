الفنان العراقي كاظم الساهر ينعى زوجته ويصدر إعلانا بخصوص حفلاته

الفنان العراقي كاظم الساهر ـ من حفلته في "هيوستن"

أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر وفاة زوجته عروبة الساهر، كما أعلن تأجيل حفلاته في أمريكا وكندا لموعد آخر.

ونعى الساهر عبر حساباته في "تويتر" و"إنستغرام" عروبة الساهر أم أولاده وسام وعمر.

إنّا لله وإنّا اليه راجعون

السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله

الفاتحة pic.twitter.com/4UiU5r0J8Y — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) March 18, 2022

وفي تغريدة عبر "تويتر" جاء في حساب الساهر أنه: "بسبب ظروف غير متوقعة، تم تأجيل حفلات كاظم الساهر في أمريكا وكندا لموعد آخر. يمكنكم الاحتفاظ بتذاكركم للحضور في موعد جديد الذي سيعلن لاحقاً أو طلب استرداد كامل المبلغ".

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بسبب ظروف غير متوقعة، تم تأجيل حفلات كاظم الساهر في أمريكا وكندا لموعد آخر. يمكنكم الاحتفاظ بتذاكركم للحضور في موعد جديد الذي سيعلن لاحقاً أو طلب استرداد كامل المبلغ.

شكراً لتفهمكم — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) March 18, 2022

المصدر: RT