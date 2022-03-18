الفنان العراقي كاظم الساهر ينعى زوجته ويصدر إعلانا بخصوص حفلاته
أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر وفاة زوجته عروبة الساهر، كما أعلن تأجيل حفلاته في أمريكا وكندا لموعد آخر.
ونعى الساهر عبر حساباته في "تويتر" و"إنستغرام" عروبة الساهر أم أولاده وسام وعمر.
إنّا لله وإنّا اليه راجعون— كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) March 18, 2022
السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله
الفاتحة pic.twitter.com/4UiU5r0J8Y
وفي تغريدة عبر "تويتر" جاء في حساب الساهر أنه: "بسبب ظروف غير متوقعة، تم تأجيل حفلات كاظم الساهر في أمريكا وكندا لموعد آخر. يمكنكم الاحتفاظ بتذاكركم للحضور في موعد جديد الذي سيعلن لاحقاً أو طلب استرداد كامل المبلغ".
عاجل— كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) March 18, 2022
بسبب ظروف غير متوقعة، تم تأجيل حفلات كاظم الساهر في أمريكا وكندا لموعد آخر. يمكنكم الاحتفاظ بتذاكركم للحضور في موعد جديد الذي سيعلن لاحقاً أو طلب استرداد كامل المبلغ.
شكراً لتفهمكم
المصدر: RT