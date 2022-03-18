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شاهد.. تحدي رقص لأحمد سعد يثير موجة من السخرية!

الثقافة والفن

شاهد.. تحدي رقص لأحمد سعد يثير موجة من السخرية!
أحمد سعد
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أثار الفنان المصري أحمد سعد موجة من السخرية بعد نشره فيديو لتحدي رقص على أغنيته "صدقيني لو بإيدي".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، الذي ظهر فيه سعد وهو يرقص، على نطاق واسع، وانهالت التعليقات الساخرة من النجم المصري.

وأغنية "صدقيني لو بإيدي"، كانت ضمن أحداث فيلم "من أجل زيكو"، للفنان كريم محمود عبدالعزيز، ومنة شلبي، الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية، والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع موسيقي نادر حمدي.

المصدر: RT

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