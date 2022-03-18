شاهد.. تحدي رقص لأحمد سعد يثير موجة من السخرية!

أثار الفنان المصري أحمد سعد موجة من السخرية بعد نشره فيديو لتحدي رقص على أغنيته "صدقيني لو بإيدي".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، الذي ظهر فيه سعد وهو يرقص، على نطاق واسع، وانهالت التعليقات الساخرة من النجم المصري.

وأغنية "صدقيني لو بإيدي"، كانت ضمن أحداث فيلم "من أجل زيكو"، للفنان كريم محمود عبدالعزيز، ومنة شلبي، الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية، والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع موسيقي نادر حمدي.

نشر الفنان #أحمد_سعد فيديو على #تيك_توك لتحدي رقص على أغنيته #صدقيني_لو_بإيدي التي قام بغنائها ضمن أحداث فيلم #من_أجل_زيكو الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي. pic.twitter.com/Piy4VNDh1c — Mix Celebr (@mixcelebr) March 18, 2022

#أحمد_سعد عايزه اقولك حاجه هو انت بتعمل ايه 😂😂😂💔 ايه دههههههههههههههه 😂😂😂😂💔 — قول رايك (@faraham48272583) March 18, 2022

ده مش #أحمد_سعد ده انا وانا بعمل تيك توك 😂😂 — 🍒🍓💄🇪🇬 (@Aya88743588) March 18, 2022

لسا شايف الفيديو بتاع أحمد سعد كان رايح يلعب كونغ فو باين.!#أحمد_سعد — Mohamed mansour 📖 (@Momansour788) March 17, 2022

المصدر: RT