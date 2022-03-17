 
مباشر

محمد رمضان يكشف حقيقة امتلاكه طائرة خاصة (فيديو)

الثقافة والفن

محمد رمضان يكشف حقيقة امتلاكه طائرة خاصة (فيديو)
https://www.instagram.com/mohamedramadanws
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sm99

نفى الفنان المصري محمد رمضان امتلاكه لطائرة خاصة مشيرا إلى أن الأماكن التي يقيم فيها حفلاته الغنائية توفر له الطائرات الخاصة التي يظهر على متنها ويشارك جمهوره لحظات منها.

إقرأ المزيد
محمد رمضان: أنا الفنان الأعلى أجرا في الوطن العربي
محمد رمضان: أنا الفنان الأعلى أجرا في الوطن العربي

وفي مقطع فيديو نشره الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي عبر تطبيق "انستغرام"، قال رمضان "أنا لا أمتلك ولا أقود طائرة خاصة، بل ترسل لي البلدان التي أحيي فيها حفلات غنائية طائرة خاصة كي تقلني من مصر وأعود فيها".

يذكر أن محكمة النقض المصرية، كانت قد رفضت الطعن المقدم من الفنان محمد رمضان على قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، بإلزامه بسداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

وقضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية في شهر أبريل 2021، بتعويض الطيار عن الأضرار التي لحقت به، بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة يقودها الكابتن. 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا