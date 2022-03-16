فنان سوري: أي مواطن عربي يعرف أن روسيا تواجه الناتو وواشنطن في أوكرانيا

حلّ الفنان السوري معن عبد الحق ضيفا على برنامج ناس أونلاين للحديث عن موقفه من العداوة الغربية التي تستهدف الثقافة والأدب الروسيين على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

استهل عبد الحق حديثه عن موقفه كمواطن عربي داعم لروسيا في وجه الولايات المتحدة والغرب، حيث اعتبر أن الولايات المتحدة تقف دائما في وجه كل الشعوب التي تسعى للتحرر وحماية أمنها، مضيفا أن أي إنسان عربي يعرف اليوم أن روسيا تواجه أمريكا والناتو في أوكرانيا.

وعن الموقف الواجب على المثقفين والفنانين في هذه الظروف، اعتبر عبد الحق أنه من الضروري اتخاذ موقف واضح وصريح في وجه الهيمنة الأمريكية، وهو ما أعلنه بنفسه مباشرة مع بدء العملية الروسية الخاصة لحماية الدونباس، بالوقوف إلى جانب روسيا، مضيفا أن المعركة واحدة لكل الشعوب التي تسعى للتحرر، ويجب التعبير بشكل واضح تجاه ما يجري.

وحول حظر وسائل إعلام روسية، والمواقف الغربية المعادية التي اتخذت بحق فنانين وطلاب روس، قال الفنان السوري إن هذه الخطوات غير مستغربة، وقد كشفت زيف إدعاءاتهم بالديمقراطية وحرية التعبير والرأي.

المصدر: RT