مصر.. الفنان حسين فهمي رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي

أصدرت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، قرارا بتولي الفنان حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 لعام 2022 خلفا للمنتج والسيناريست محمد حفظى.

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ووجهت عبد الدايم الشكر للمنتج محمد حفظي على ما بذله من جهد خلال رئاسته للمهرجان في السنوات الماضية استطاع خلالها تطوير المهرجان، وتمنت له دوام التوفيق في مسيرته العملية كمنتج وسيناريست مشيرة أنه سوف يقام حفل خلال الأيام المقبلة في تقليدا جديد يتم خلاله تسليم رئاسة المهرجان بحضور الفنان حسين فهمي والمنتج محمد حفظي.

المصدر: اليوم السابع